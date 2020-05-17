روسيا تطور مادة مموهة تجعل رادارات العدو لا تميز بين الدبابة وكومة الثلج

تمكن خبراء روس من تطوير "قماش" من نوع خاص يمتص الموجات اللاسلكية وقادر على حجب الآليات العسكرية عن رادارات العدو في ظروف الشتاء بفعالية فائقة.

وقال المكتب الإعلامي لشركة "راديو إلكترونيكا" الروسية، إن المصنع التابع لها حيث تم تطوير هذا النوع من النسيج، يستعد لإطلاق الإنتاج الصناعي على أساس خيوط متداخلة مع أسلاك معدنية مغناطيسية دقيقة جدا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المصنع المذكور قد قام بتصنيع الدفعة التجريبية من المادة المذكورة.

وأوضحت الشركة أن الابتكار يقلص من قدرة رادارات العدو على الكشف عن الآليات الحربية المموهة إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن النسيج الجديد مقاوم للتقلبات المناخية وصامد أمام درجات الحرارة المنخفضة، ومن أبرز خواصه قابليته لامتصاص إشعاع الرادار بنسبة 99,5%، بحيث لا تمكّن الموجة المعكوسة الرادار من تحديد مكان تواجد الآلة المخبأة والتعرف عليها.

المصدر: نوفوستي