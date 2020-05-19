صحيفة صينية تقيّم إمكانات قاذفة "سو-34" الروسية

تتميز قاذفة "سو-34" بمستوى عال من القدرة القتالية. جاء ذلك في صحيفة "هوان تسو جيبايو" الصينية التي نشرت مقالا بهذا الشأن.

وأبرز كاتب المقال قدرة فائقة للطائرة على القيام بالمناورة وسرعتها العالية وترسانة واسعة من الأسلحة المخصصة لتدمير الأهداف البرية والبحرية.

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وجاء في المقال أن القاذفة الروسية، تحمل 12 نموذجا من الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "جو – أرض" و"جو – بحر" وكذلك القنابل العنقودية والقنابل الموجهة.

وأبرز كاتب المقال كذلك قدرة القاذفة على تخفيض السرعة اضطراريا بغية تضليل طائرة معادية تطاردها ودفاعات جوية تستهدفها.

كما أبرز مميزات جسمها حيث تشبه مقدمته "منقار الوز" الذي يسمح بأن ينصب فيه رادار أكثر فاعلية ذو مدى عمل أكبر.

وأضاف كاتب المقال أن القاذفة الروسية تنتمي إلى جيل "4 +"، مشيرا إلى أنها مخصصة لتوجيه ضربات جوية بالصواريخ والقنابل إلى الأهداف البرية الواقعة في العمق العملياتي والتكتيكي. كما أنها مخصصة لتدمير الأهداف الجوية.

ومن بين مميزات الطائرة مدى العمل الكبير الذي يبلغ 4 آلاف كيلومتر. أما سرعتها القصوى فتبلغ 1900 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي