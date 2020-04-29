 
مباشر

اليابان تبدأ بتصميم صاروخ بحري فرط صوتي

العلوم والتكنولوجيا

اليابان تبدأ بتصميم صاروخ بحري فرط صوتي
Twitter.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrnt

أعلنت اليابان أنها بدأت بتصميم صاروخ فرط صوتي مضاد للسفن، مشيرة إلى أنه قادر على تدمير الأهداف البحرية والبرية على حد سواء.

وأفادت وكالة ATLA اليابانية القومية للتكنولوجيات والمواصلات بأن العمل على تصميم الصاروخ بدأ عام 2019 ويجب أن يختتم بحلول عام 2030.

إقرأ المزيد
ما خطر صواريخ تسيركون الروسية على حاملات الطائرات الأمريكية
ما خطر صواريخ تسيركون الروسية على حاملات الطائرات الأمريكية

وأوضحت أن الصاروخ سيكون ثنائي المراحل حيث ستستعجله مرحلته الأولى حتى سرعة 3 ماخ (نحو 4 آلاف كيلومتر في الساعة)، ثم سيتم تشغيل المحرك النفاث لتبلغ سرعة الصاروخ 15 ماخ (نحو 20 ألف كيلومتر في الساعة).

وقالت صحيفة Naval News اليابانية إن الجيش الياباني يعتزم أن يطلق الصاروخ أولا من منصة برية، ثم سيطلق الصاروخ من ظهر مقاتلة الجيل الخامس F-35 Lightning II ومقاتلة الجيل الرابع F-15J/DJ Eagle وقاذفة F-2.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا