اليابان تبدأ بتصميم صاروخ بحري فرط صوتي

أعلنت اليابان أنها بدأت بتصميم صاروخ فرط صوتي مضاد للسفن، مشيرة إلى أنه قادر على تدمير الأهداف البحرية والبرية على حد سواء.

وأفادت وكالة ATLA اليابانية القومية للتكنولوجيات والمواصلات بأن العمل على تصميم الصاروخ بدأ عام 2019 ويجب أن يختتم بحلول عام 2030.

#Japan's ATLA started developing a #hypersonic guided #missile able to attack both ships or ground targets. The missile, qualified as "game changer" by the Japanese MoD's agency, will use scramjet engine technology for propulsion 🇯🇵🚀 by @japanesepatrio6https://t.co/hDDfc2ekRb — Naval News (@navalnewscom) April 27, 2020

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وأوضحت أن الصاروخ سيكون ثنائي المراحل حيث ستستعجله مرحلته الأولى حتى سرعة 3 ماخ (نحو 4 آلاف كيلومتر في الساعة)، ثم سيتم تشغيل المحرك النفاث لتبلغ سرعة الصاروخ 15 ماخ (نحو 20 ألف كيلومتر في الساعة).

وقالت صحيفة Naval News اليابانية إن الجيش الياباني يعتزم أن يطلق الصاروخ أولا من منصة برية، ثم سيطلق الصاروخ من ظهر مقاتلة الجيل الخامس F-35 Lightning II ومقاتلة الجيل الرابع F-15J/DJ Eagle وقاذفة F-2.

المصدر: سلاح روسيا