ترميم غواصة عمرها 90 عاما في بطرسبورغ

تشهد بطرسبورغ بحلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية انتهاء عملية ترميم غواصة أسطورية.

وهي غواصة "دي – 2" (نارودوفوليتس) التي خدمت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) في الأسطول الشمالي السوفيتي وشاركت كذلك في المعارك البحرية ببحر البلطيق.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن المظهر الخارجي للغواصة ومكوناتها لا تختلف عن ملامحها إبان الحرب العالمية الثانية. وفيها أقسام مختلفة، بما في ذلك قسم الطوربيد، قسم المحركات، ثكنة أفراد الغواصة، قسم البطاريات الكهربائية، قسم الإنذار، البيرسكوب والتلغراف.

وأشار الناطق إلى أن الغواصة جاهزة تماما ويمكن أن تغوص في البحر وتطلق الطوربيدات.

يذكر أن "نارودوفوليتس" هي غواصة الديزل الكهربائية التي أنزلت في البحر في 19 مايو عام 1929 . وتقاعدت من تشكيلة البحرية السوفيتية في 5 مارس عام 1987 .

وتبلغ إزاحة الغواصة 933 طنا، ويمكنها أن تغوص إلى عمق 90 مترا. وتضم أسلحتها الطوربيدات والمدافع والألغام.

المصدر: سلاح روسيا