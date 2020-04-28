 
مباشر
عاجل
مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية

ترميم غواصة عمرها 90 عاما في بطرسبورغ

العلوم والتكنولوجيا

ترميم غواصة عمرها 90 عاما في بطرسبورغ
وزارة الدفاع الروسية
غواصة أسطورية مرممة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrfm

تشهد بطرسبورغ بحلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية انتهاء عملية ترميم غواصة أسطورية.

وهي غواصة "دي – 2" (نارودوفوليتس) التي خدمت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) في الأسطول الشمالي السوفيتي وشاركت كذلك في المعارك البحرية ببحر البلطيق.

إقرأ المزيد
ترميم أول دبابة سوفيتية عمرها 100 عام
ترميم أول دبابة سوفيتية عمرها 100 عام

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن المظهر الخارجي للغواصة ومكوناتها لا تختلف عن ملامحها إبان الحرب العالمية الثانية. وفيها أقسام مختلفة، بما في ذلك قسم الطوربيد، قسم المحركات، ثكنة أفراد الغواصة، قسم البطاريات الكهربائية، قسم الإنذار، البيرسكوب والتلغراف.

وأشار الناطق إلى أن الغواصة جاهزة تماما ويمكن أن تغوص في البحر وتطلق الطوربيدات.

يذكر أن "نارودوفوليتس" هي غواصة الديزل الكهربائية التي أنزلت في البحر في 19 مايو عام 1929 . وتقاعدت من تشكيلة البحرية السوفيتية في 5 مارس عام 1987 .

وتبلغ إزاحة الغواصة 933 طنا، ويمكنها أن تغوص إلى عمق 90 مترا. وتضم أسلحتها الطوربيدات والمدافع والألغام.

المصدر: سلاح روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا