روسيا تحدث سفينة كبيرة مضادة للغواصات

أعلن المكتب الصحفي لوزراة الدفاع الروسية أن عملية تحديث وتعديل سفينة "المارشال شابوشنيكوف" المضادة للغواصات تسير على قدم وساق.

وأشار بيان صادر عن المكتب إلى أن سفينة "المارشال شابوشنيكوف" القتالية الروسية والتي يجري العمل على تعديلها منذ العام 2015 ستتحول بعد التعديل إلى سفينة مضادة للغواضات، وبنفس الوقت ستكون سفينة حاملة للصواريخ المجنحة البعيدة المدى فائقة الدقة.

وأوضح البيان أن الخبراء أثناء تعديل السفينة المذكورة قاموا بتفكيك أكثر من 20% من هيكلها الأساسي، واستبدلوا بعض أجزائه بأخرى جديدة كليا، كما قاموا بإصلاح الأجزاء التي تدعم الجانب السفلي من الهيكل، وركبوا معدات كهروميكانيكة جديدة فيها، واستبدلوا الكوابل التابعة لمنظومات التغذية الكهربائية، وأضافوا معدات جديدة إلى منظومات التسليح.

وكانت روسيا قد طورت هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي رقم 1155، والذي أنتج خلاله 12 سفينة قتالية ما بين عامي 1977 و1991 .

ويبلغ طول السفن المنتجة في إطار المشروع المذكور163.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه 7570 طن، ويمكنها حمل طاقم من 220 شخصا والإبحار بسرعة 32 عقدة بحرية.

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وتم تسليح "المارشال شابوشنيكوف" بمدفعي AK-100 من عيار 100 ملم، ومدفعين آخرين من عيار 45 ملم، و4 منظومات مضادة للأهداف الجوية من نوع AK-630، ومنظومتين صاروخيتين مضادتين للسفن والأهداف البحرية من نوع Rastrub- B، وطوربيدات مضادة للغواصات، كما حصلت على منصتين لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا