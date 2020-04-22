فرقاطة حربية متطورة تنضم لسلاح البحرية الروسي

أكدت مصادر في مصنع Severnaya Verf الروسي لبناء السفن أن العمل جار على استكمال تطوير فرقاطة حربية متطورة، استعدادا لإنزالها إلى الماء قريبا.

وقال بيان صادر عن المصنع "إن سفينة الأدميرال غولوفكو التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 22350 من المفترض أن يتم إنزالها إلى الماء أواخر أبريل الجاري أو بداية مايو المقبل".

وأشار البيان إلى أن الخبراء والفنيين التابعين لـ Severnaya Verf يقومون حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على السفينة، ويثبتون بعض قواعد السارية والبرج فيها، كما يتم طلاء بعض أقسام هيكلها.

وكانت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سفينة " الأدميرال غولوفكو" هي أول سفينة تابعة للمشروع الحكومي الروسي رقم 22350 سيتم تجهيزها بتوربينات غازية للمحركات مصنعة في روسيا.

وتعمل روسيا في إطار المشروع المذكور على تطوير فرقاطات قتالية يبلغ طولها 135 مترا وعرضها 16 مترا، ويبلغ حجم إزاحتها في المياه 5400 طن.

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ويمكن لهذه الفرقاطات الإبحار لمسافات تصل إلى 4500 ميل دون الحاجة للتزود بالوقود، وحمل طاقم يصل عدد أفراده إلى 190 شخصا.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات قتالية مختلفة، منها منظومات لإطلاق صواريخ "كاليبر" الروسية المجنحة البعيدة المدى، ومدافع من عيار 130 ملم، ومنظومات صاروخية مضادة للأهداف البحرية، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيات Ka-27PL.

المصدر: سلاح روسيا