الجيش الروسي يحصل على عربات مطورة لأنظمة الدفاع الجوي

أعلن المكتب الصحفي لشركة Ruselectronics الروسية أن قوات الدفاع الجوي في البلاد قد تتسلم عربات مطورة للاستطلاع والرصد الراداري مطلع العام القادم.

وقال بيان صادر عن الشركة: "اختبار مركبات الاستطلاع والسيطرة الرادارية الجديدة المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي Gibka-S انتهى بنجاح أواخر العام الفائت، وتبعا لنتائج الاختبارات تلقت الجهات المطورة لهذه المركبات بعض التوصيات من وزارة الدفاع الروسية لتحسن فعالية عمل الأنظمة المذكورة".

وأشار البيان إلى أن "الخبراء في مصنع روبين الروسي الآن يعملون على تحسين تصميم المركبات وفقا للتوصيات التي قدمت لهم من الوزارة، وبدأت الاستعدادات بالشركة للإنتاج التسلسلي لهذه المركبات".

وتبعا للخبراء فإن عربات الاستطلاع والرصد الراداري المطورة ستحسن من أداء منظومات وفرق الدفاع الجوي في مختلف الظروف القتالية، وستزيد من قدرة التنسيق بين الفرق والوحدات العسكرية، فضلا عن أنها مجهزة بمعدات خاصة قادرة على رصد وتعقب مختلف أنواع الأهداف الجوية ولها القدرة على معاينة البيانات المتعلقة بتلك الأهداف للتعامل معها فورا أو إرسالها لأنظمة الدفاع الجوي المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومات Gibka-S والتي ستحصل على العربات الجديدة هي منظومات للدفاع الجوي صممت لتحمل على عربات "تيغر" الروسية، ولها القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية حتى أثناء تحرك العربات بسرعة 30 كلم/ساعة.

المصدر: تاس