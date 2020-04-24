فيديو مذهل لاستخدام "إس - 400" من قبل طاقم صيني

نشرت الصين على قناة "يوتيوب" أول فيديو أظهر إطلاق الصواريخ التدريبية لمنظومة "إس-400 تريؤومف" الصينية روسية الصنع.

وجاء في تعليق على مقطع الفيديو نشرته وزارة الدفاع الصينية أن الفيديو نشر بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لتشكيل أول كتيبة للدفاع الجوي في الجيش الصيني الشعبي إبان الحرب الكورية.

وأشار البيان إلى أن روسيا سلمت الصين فوجين من منظومة "إس – 400 تريؤومف"، ما جعل الصين أول دولة أجنبية تمتلك تلك المنظومة الروسية الحديثة.

وأضاف أن إطلاق الصواريخ التدريبية من منصات "إس – 400" تكلل بنجاح تام.

مع ذلك فإن وسائل الإعلام الصينية أوضحت لماذا يحتاج الجيش الصيني إلى منظومات الدفاع الجوي الروسية، فقالت إن مدى عمل "إس – 400" يبلغ 400 كيلومتر، ما يفوق إمكانات منظومات صواريخ أرض – جو" الأجنبية كلها. لذلك يسعى الكثير من الدول إلى شرائها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا