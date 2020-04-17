اكتشاف قطع أثرية للفايكنغ في النرويج

اكتشف علماء الآثار في منطقة جليد ليندبرين بالنرويج بعد ذوبان الجليد نتيجة التغيرات المناخية نحو 1000 قطعة أثرية، ما يدل على استخدام هذا الممر الجبلي في عهد الفايكينغ.

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وتفيد مجلة Antiquity، بأن هذه القطع الأثرية التي اكتشفت نتيجة ذوبان الجليد، تشير إلى أن هذا الممر الجبلي كان يستخدم كثيرا خلال أعوام 300-1500 ميلادي وخاصة في عهد الفايكينغ عام 1000، التي تميزت بالنشاط الحركي والمركزية السياسية ونمو وتطور التجارة والتحضر في شمال أوروبا.



وتشير المجلة، إلى أنه بعد اكتشاف سترة على الجليد في هذه المنطقة عام 2011 ، عثر على 800 قطعة أثرية و150 عظما وقرونا للغزلان وأكثر من 100 سدود حجرية وأساسات حجرية لمبان. وقد عثر علماء الآثار أيضا على بقايا زلاجات وعصي وحدوات وأشياء أخرى مثل السترة والقفازات وأحذية جلدية وقطع من المنسوجات.



ويؤكد الخبراء، على أن اكتشاف هذا العدد الكبير من القطع الأثرية في هذا المكان، دليل على وجود نظام انتقال الماشية الموسمي إلى الجبال على مدى سنوات طويلة ، ما قد يساعد على دراسة الممرات الجبلية بصورة عامة.

المصدر: نوفوستي