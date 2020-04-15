قاذف قنابل أمريكي يطلق درونات صغيرة

قام المختبر الأمريكي المتخصص في تصميم الأسلحة الواعدة بتصنيع طائرات صغيرة من دون طيار يتم إطلاقها من قاذف القنابل عيار 40 ملم من طراز "M203".

وجرى اختبار السلاح الجديد الذي يركب تحت ماسورة البندقية الآلية أو الرشاش بميدان "أبردين" التدريبي في مارلاند الأمريكية.

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وأفادت صحيفة Star and Strips الأمريكية بأن هناك نسختين من الدرونات تشبه إحداهما طائرة صغيرة. أما ثانيتهما فتم تصميمها على شكل مروحية.

أعلن المهنسون العسكريون أن كلا الدرونيْن يمكن أن يحلقا على ارتفاع حتى 2000 قدم (ما يعادل 610 أمتار) لمدة 90 دقيقة.

ويقوم الدرون بعد إطلاقه من قاذف القنابل بفتح جناحيه، ثم يشغل محركه. ويمكن التحكم فيه بواسطة جهاز تحكم عن بعد. أما الكاميرا المركبة في الدرون فتقوم بتصوير الفيديو عن طريق البث المباشر.

ويفترض أن تستخدم تلك الدرونات لاستطلاع الأرض في المناطق الجبلية. كما يخطط لتزويد الدرونات الصغيرة بأجهزة الاستقبال "جي بي إس"، الأمر الذي يسمح للجنود بالتعرف على المنشآت أو وجوه الأفراد من الجو.

المصدر: سلاح روسيا