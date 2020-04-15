روسيا تصمم روبوتا مقاتلا للجيل الجديد

انطلقت في روسيا المرحلة الأولى للعمل على تصميم روبوت "سوراتنيك" المقاتل للجيل الجديد.

وحسب معلومات أوردها موقع المشتريات الحكومي فإن شركة "أوران" بصفتها فرعا لمؤسسة "كلاشينكوف" نشرت بضع وثائق تشير إلى ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لتصميم مكونات روبوت "سوراتنيك" المقاتل لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، مع العلم أن 130 مليون روبل ( (نحو مليوني دولار) قد خصصت لهذا الغرض من الأموال الحكومية.

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وقد نشر الموقع 6 طلبات بتصنيع مكونات الروبوت، بما في ذلك المحرك ونظام الرصد التقني والرادار والعربة القتالية وما إلى ذلك.

يذكر أن روبوتا مدرعا تم تصميمه بمبادرة من شركة "كلاشينكوف" كان أولا قد أطلق عليه تسمية "سوراتنيك". إلا أن مدير عام شركة "كلاشينكوف"، فلاديمير دميترييف أعلن في "منتدى الجيش – 2019 " العسكري التقني أن الروبوت الذي يحمل اسم "سوراتنيك" صار يختلف مبدئيا عن كل نماذجه السابقة .

المصدر: نوفوستي