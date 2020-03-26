صربيا تختبر روبوتا مقاتلا

اختبر الجيش الصربي لأول مرة في تاريخه روبوتا مقاتلا سيخدم في صفوف القوات المسلحة الصربية.

قال ناطق باسم المعهد العسكري التقني في بلغراد، ستيفان سافيتش، إن مدى عمل الروبوت المقاتل بلغ نحو ألفي كيلومتر. ويتم التحكم في الروبوت عن بعد، أي من مركز قيادة ينصب على منصة شاحنة عسكرية. وتم تزويد الروبوت بأجهزة الرؤية الليلية التي تضمن عمل الروبوت المستقر فيالظلام.

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وتضم أسلحة الروبوت رشاش М86 عيار 7.62 ملم القادر على تدمير الأهداف على مدى 800 متر وقاذف القنابل М16 الذي بلغ مدى عمله 350 مترا.

ويتميز الروبوت المقاتل بأبعاده الصغيرة ويمكن أن يدخل بابا عرضه 80 سنتيمترا ويتسلق على السلالم، ما يعتبر أمرا مهما بالنسبة إلى القوات الخاصة التي تخوض عمليات سرية مختلفة.

وقال وزير الدفاع الصربي، ألكسندر فولين، الذي حضر الاختبار إن الروبوت الذي تنتجه الصناعة الحربية الصربية سيدخل حوزة الألوية الخاصة الصربية.

يذكر أن الصناعة الصربية أحرزت بعض النجاحات في إنتاح مختلف نماذج المعدات الحربية التي لا تخدم في الجيش الصربي بل وتصدر إلى خارج البلاد.

ومن بينها ناقلات الأفراد "لازار" التي تم تزويدها ببرج مدرع روسي الصنع ومدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.

ويقوم الخبراء الصربيون بتحديث مدفع هوتزر "نورا بي – 52" روسي الصنع عيار 155 ملم.

المصدر: سلاح روسيا