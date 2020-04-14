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الجيش الروسي يتسلم دبابات "تي – 90 إم" المطورة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم دبابات
Sputnik Pavel Gerasimov
دبابة "تي-90 إم"
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تسلمت فرقة "تامانسكايا" للمشاة الميكانيكية دفعة أولى من دبابات "تي – 90" (بروريف) المطورة .

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وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي اللواء ،سيرغي كيسيل، " إنها دبابات جديدة مبدئيا حصلت على برج مدرع جديد ومحرك قوي". وأضاف أن الدبابة تزودت بجهاز تصويب جديد متعدد القنوات، الأمر الذي يسمح لها بإطلاق النيران ليلا ونهارا.

وحسب قائد المنطقة العسكرية فإن من مميزات الدبابة المطورة قدرتها على تبادل المعلومات مع غيرها من الدبابات بنظام أونلاين.

وقال إن ضباط وجنود جيش الدبابات الأول التابع للمنطقة العسكرية الغربية قد تلقوا دورة خوض القتال باستخدام الدبابة وقيادتها وإطلاق النيران منها.

يذكر أن "تي-90 إم" (بروريف) هي نموذج مطور من دبابة "تي-90 آ" يختلف عن سابقاته ببرج مدرع ذي تصميم جديد مبدئيا ودروع قوية ومدفع أوتوماتيكي عيار 125 ملم تمتلكه دبابة "أرماتا" كذلك.

وتزودت الدبابة بمنظومة أوتوماتيكية لقيادة النيران ورشاش مضاد للجو عيار 12.7 ملم متحكم فيه عن بعد. كما تم تزويدها بنظام الحماية من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات من طراز "ريليكت".

المصدر: نوفوستي

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