صحيفة أمريكية تقارن بين "تي – 90" و"أبرامز"

نشرت صحيفة The National Interest الأمريكية مقالا تقارن فيه بين دبايتي "تي 90" الروسية وM1 Abrams الأمريكية.

وأسمت الصحيفة "تي -90" الروسية برشاش "كلاشينكوف" بين الدبابات لشعبيتها ومتانتها وفاعليتها.

وقلت الصحيفة إن "تي – 90" ونماذجها ربما تعد أفضل دبابة من ترسانة الدبابات الروسية، إذ أنها تمتلك أجهزة الحماية متعددة المستويات من السلاح الحديث. كما أنها قابلة للتحديث الدائم، ما يدفع بجيوش العالم إلى شرائها بكميات كبيرة.

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أشارت الصحيفة إلى أن أسرة دبابات "تي -90" عبارة عن مزيج بين ما هو قديم قابل للتحديث وجديد ومعاصر ومتقدم.

وسمح استخدام المدفع الآوتوماتيكي" حسب الصحيفة، بتقليص عدد أفراد طاقم الدبابة حتى 3 أفراد مقارنة بطاقمي دباباتي "إم – 1 أبرامز" الأمريكية و"ليوبارد" الألمانية الضخمتين اللتين لا يزال كل منهما يضم 4 أفراد.

ومن مميزات الدبابة الروسية سعرها الذي بلغ 4.5 مليون دولار. إلا أن سعر نماذجها السابقة التي لا تزال تتمتع بشعبية فائقة في الجيوش الأجنبية لا يتجاوز 2.5 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية تصدير دبابات "تي – 90" تقضي بعرض أكثر من نموذج واحد للدبابة في السوق، ما يسمح لخبراء الجيوش الأجنبية باختيار ما يروق لهم من حيث السعر والمواصفات التقنية والتكتيكية.

وبفضل تطبيق تلك الاستراتيجية تم تصدير الدبابة إلى كل من الهند والعراق والجزائر وأذربيجان وليبيا وسوريا وأوغندا وفيتنام وغيرها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا