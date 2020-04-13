الجيش الروسي يحصل على طائرات جديدة للاستطلاع والإنذار المبكر

أعلنت وسائل إعلام روسية أن الخبراء يواصلون تطوير وتجهيز طائرات الكشف والإندار المبكر الجديدة A-100 Premier المخصصة للعمل لصالح وزارة الدفاع في البلاد.

وأشارت مصادر في وزارة الدفاع الروسية إلى أن عددا من هذه الطائرات تخضع حاليا لاختبارت للتحقق من فاعلية معداتها وقدراتها الفنية والعملية، استعدادا لتسليم أول دفعة منها لجيش البلاد عام 2024.

وتعتبر الطائرات المذكورة نسخة معدلة من طائرات النقل العسكري الكبيرة IL-76MD-90A، ومن المفترض أن تصبح إحدى الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها الجيش الروسي مستقبلا في الحرب الإلكترونية.

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وستكمن أهمية هذه الطائرات في قدرتها على كشف الأهداف المعادية بمختلف أنواعها على مسافات بعيدة جدا تصل إلى 1000 كلم، وقدرتها على رصد الإشارات اللاسلكية الصادرة عن تلك الأهداف.

وتشير التسريبات إلى ان هذه الطائرات ستتمتع بقدرات كبيرة في كشف وتعقب مختلف الأهداف الجوية بما فيها طائرات الاستطلاع والمقاتلات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ المجنحة، وستمتلك قدرات استطلاعية أفضل بكثير من تلك الموجودة في طائرات A-50 الموجودة حاليا في الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا.