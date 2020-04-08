روسيا تطور قاذفات قنابل استراتيجية جديدة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بلاده بدأت بتصنيع دفعة جديدة من الطائرات المطورة عن قاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-160.

وفي مقابلة صحفية قال الوزير: "يجري العمل في مصنع كازان الروسي للطيران لإنتاج دفعات من قاذفات Tu-160 المطورة، كما تتعاون شركة توبوليف حاليا مع عدد من الهيئات والمطورين على مشروع يهدف لزيادة قدرات هذا النوع من الطائرات وإطالة عمرها الافتراضي في خدمة سلاح الجو، وتحديث العديد من نماذج Tu-160 و Tu-95MS".

وفي وقت سابق كان نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، قد أكد لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" أن القوات الجوية في جيش بلاده ستتسلم مطلع 2021 دفعات من قاذفات Tu-160 المطورة.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قاذفات Tu-160 المطورة ستحصل على معدات ملاحة إلكترونية جديدة كليا، وأنظمة تحكم ورادرات جديدة، وأنظمة متطورة للحرب الإلكترونية والتعامل مع التشويش الإلكتروني، كما من المفترض أن تحصل على محركات جديدة تمكنها من قطع مسافات أطول بنفس كميات الوقود التي تستهلكها حاليا.

وكانت مصادر قد صرحت لوكالة "تاس" أيضا بأن النماذج المعدلة من هذه الطائرات قد تتسلح بصواريخ فرط صوتية روسية جديدة.

المصدر: تاس