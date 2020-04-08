روسيا تعدل مدفع Malka الجبار

أعلن مجمع "أورال فوغون" الروسي للصناعات العسكرية عن انتهائه من تطوير نموذج معدل من مدفع 2S7M-MALKA المصنف من بين أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لـ "أورال فوغون" إن النموذج حصل على تعديلات شملت علبة السرعة في الآلية التي تحمل المدفع، كما استبدلت وحدات الإمداد بالطاقة، وكذلك وحدات الاتصال الداخلية وأجهزة المراقبة والرصد وأجهزة الاتصال اللاسلكية، واستبدلت المكونات الأجنبية التي كانت في مدافع MALKA بمكونات محلية الصنع.

وتبعا للبيان فإن التعديلات الجديدة ستمنح هذا النوع من المدافع قدرات أفضل في المناورة والتنقل، وستستهل من إمكانية التحكم بها وقيادتها، وستحسن قدراتها القتالية.

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وMALKA هي نسخة معدلة من مدافع 2S7-PION السوفيتية التي أنتجت في ثمانينيات القرن الماضي، وزودت بسبطانات من عيار 203 ملم، وصنفت من بين أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم.

ويمكن لهذه المادافع إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، كالمقذوفات الفراغية والمتشظية، والمقذوفات شديدة الانفجار، إضافة إلى المقذوفات النووية والمقذوفات الخارقة للدروع الأسمنتية.

المصدر: نوفوستي