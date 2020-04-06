الجيش الروسي يواصل تدريباته على اكتشاف الغواصات من الجو

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن فرقا عسكرية روسية أجرت مؤخرا تدريبات ناجحة خصصتها لمكافحة الغواصات والأهداف البحرية المعادية.

وخلال التدريبات أجرت طواقم طائرات Tu-142M3 العسكرية الروسية المضادة للغواصات والسفن عدة طلعات جوية فوق مناطق المحيط الهادئ وبحر اليابان وبحر أوخوتسك، ونفذت عدة مهمات تحاكي اكتشاف غواصات العدو، ونجحت في عمليات رصد ومتابعة تلك الغواصات والتعامل معها.

وتمرن الطيارون خلال التدريبات أيضا على استخدام أجهزة الرصد والرادارات المزودة بها الطائرات المذكورة، كما نفذوا مهمات رصد للغواصات تعتمد على طوافات إلكترونية صغيرة تلقى من الطائرات إلى المياه لجمع البيانات وإرسالها إلى الطائرات ومراكز الرصد البحرية والبرية.

وشملت التدريبات أيضا مهمات لتمرين الطيارين على قيادة الطائرات في الحالات الاستثنائية دون الاعتماد على أجهزة الرادار وبعض المعدات الإلكترونية التي تساهم في كشف مواقع الطائرات للعدو أثناء تنفيذ المهمات.

وطائرات Tu-142M3 التي استخدمت في التدريبات هي نماذج معدلة عن طائرات Tu-142 التي طورت في حقبة الاتحاد السوفيتي واستخدمت كطائرات عسكرية متعددة المهام وقاذفات قنابل وصواريخ وطائرات رصد واستطلاع جوي.

المصدر: سلاح روسيا