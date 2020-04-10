الوقت فوق أعلى برج تلفزيوني بالعالم يمضي أسرع

وفقا للنظرية النسبية لأنشتاين، تحدد الجاذبية مرور الوقت، أي يمضى الوقت أسرع كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. ولكن لتسجيل هذا التاثير لا بد من جهاز توقيت دقيق وحساس.

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ولذا ابتكر علماء جامعة طوكيو من أجل إثبات هذه الحقيقة، مثل هذا الجهاز ، حيث لإجراء تجربة فيزيائية، استخدموا نسخة متماسكة من ساعة ذرية. تسمح بقياس مرور الوقت بدقة لا تصدق ”إلى 18 مرتبة عشرية.

ولكن لم تكن هذه الساعة كافية لإجراء التجربة الفيزيائية، لأن من الضروري وضعها على أعلى مكان ممكن، حيث تكون قوة الجاذبية أقل بعض الشيء مما على سطح الأرض.



وبهذا أثبت الفيزيائيون اليابانيون صحة النظرية النسبية لأنشتاين حيث ظهر أن فرق الوقت يعادل 4.3 نانوثانية.

ويذكر أن العلماء كانوا سابقا يستخدمون الساعة الذرية في مثل هذه التجارب على الطائرات أو حتى على الأقمار الصناعية. ولكن اليابانيون ابتكروا طريقة جديدة لاستخدامها في تجربتهم.



وتجدر الإشارة إلى أن برج التلفزيون في العاصمة اليابانية طوكيو Tokyo Skytree، هو أعلى برج تلفزيوني في العالم يبلغ ارتفاعه 634 مترا وثاني أعلى بناية في العالم بعد برج خليفة.

تفاصيل ونتائج التجربة منشورة في مجلة Nature Photonics.

المصدر: فيستي. رو