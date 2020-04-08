روسيا تحدث "قاتلة الغواصات"!

أعلن المكتب الصحفي للأسطول البحري في الجيش الروسي أن الخبراء في البلاد سيعملون قريبا على تعديل وتطوير غواصة "بطرسبورغ" الملقبة بـ "قاتلة الغواصات".

وقال بيان صادر عن المكتب "إن غواصة بطرسبورغ التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي 677 لتعمل في الأسطول البحري الشمالي ستخضع قريبا لعمليات تعديل لزيادة قدراتها القتالية".

وأضاف البيان "غادرت الغواصة المذكورة مؤخرا بحر بارنتس متجهة إلى إحدى أحواض الصيانة في بحر البلطيق برفقة قارب حماية روسي من نوع بامير، وحال وصولها إلى حوض الصيانة سيتم التحقق من هيكلها وبنيتها الأساسية، وستزود بمعدات إلكترونية حديثة تزيد من قدراتها على رصد الأهداف المعادية وتدميرها، وستحسن من قدراتها على التخفي عن الرادارات".

وطورت هذه الغواصة أواخر القرن الماضي من قبل مصنع "روبين" الروسي، وزودت بمحركات تعمل بالديزل والكهرباء تصدر معدلات قليلة من الضوضاء، وحصلت على هيكل مطلي بمواد خاصة تجعل منها خفية عن رادرات العدو.

إقرأ المزيد

وعملت في قوات الأسطول البحري الشمالي في الجيش الروسي كغواصة مخصصة لحماية السواحل والموانئ، وآلية لاكتشاف غواصات العدو وسفنه الحربية وتدميرها.

المصدر: إزفيستيا