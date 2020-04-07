روسيا تنتهي من اختبار سفينة حربية متطورة

أعلن المكتب الصحفي للأسطول الشمالي في الجيش الروسي أن قواته انتهت من اختبار فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" الحربية.

وقال بيان صادر عن المكتب "فرقاطة الأدميرال كاساتونوف التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي 22350 أتمت جميع الاختبارات الحكومية المطلوبة، وتستعد للانتقال إلى بحر البلطيق".

وأوضح البيان أن السفينة خضعت منذ 20 نوفمبر الفائت لعدة اختبارات، في المرحلة الأولى تم اختبار معداتها وتقنياتها الأساسية، ومن ثم اختبرت بعض منظومات التسليح فيها خلال مهمات جرت في البحر الأبيض، حيث أطلقت منها عدة صواريخ "كاليبر" لتصيب أهدافها الساحلبة بدقة، وبعدها تم التحقق من قدرات منظومات "أونيكس" للصواريخ المجنحة التي تسلحت بها.

وفي مرحلة أخرى من الاختبارات أجرت السفينة تدريبات على تدمير الأهداف الساحلية بالاعتماد على منظوماتها المدفعية، وفي بحر بارنس قامت أيضا بإطلاق طوربيدات مضادة للغواصات والأهداف البحرية، كما اختبرت معداتها الإلكترونية وأجهزتها المخصصة للاتصال بالسفن والطائرات والمراكز الأرضية.

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تم تصميم هذه السفينة من قبل مكتب التصميم التقني التابع للأسطول الشمالي في الجيش الروسي، وبنيت في أحد مصانع السفن بمدينة بطرسبورغ لتكون فرقاطة قتالية متعددة المهام، ومن المفترض أن تنضم للخدمة في القوات البحرية العسكرية الروسية هذا العام بعد حصولها على جميع التراخيص الحكومية اللازمة.

المصدر: تاس