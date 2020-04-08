اختبار بحري آخر لصاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي

أفاد مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الحربية الروسية بأن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" توجهت إلى قاعدتها في البحر الأبيض بشمال روسيا حيت ستحمّل صاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي.

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وقال إن الصاروخ سيطلق من الفرقاطة في أبريل الجاري أو مايو المقبل. بينما رفض المكتب الصحفي في الأسطول الشمالي الروسي وشركة "مشينوسترويني" المصنعة للصاروخ التعليق على تلك المعلومات.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" سبق لها أن أطلقت صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي بنجاح في يناير الماضي، حين قطع الصاروخ مسافة 500 كيلومتر ودمر الهدف الساحلي المعين له. ثم تم إطلاق الصاروخ من إحدى الغواصات الروسية الحديثة.

وحسب المعلومات التي نشرتها بعض وسائل إلإعلام الروسية فإن صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي سيخضع العام الجاري لبضعة اختبارات أخرى، من فرقاطة "الأميرال غورشكوف" وغواصة "سيفيرودفينسك" بصفتها غواصة رئيسية ضاربة من مشروع "ياسن" الحديث.

يذكر أن اختبارات "تسيركون" فرط الصوتي بدأت عام 2015. وقد أطلقت إلى حد الآن 10 صواريخ من هذا النوع. وبلغت سرعة تحليق الصاروخ 10 آلاف كيلومتر في الساعة. وبمقدوره تدمير سفينة حربية كبيرة بضربة واحدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا