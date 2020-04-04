شركة روسية تبتكر أقنعة طبية واقية تقاوم كل الفيروسات والبكتيريا

بدأت شركة "روستيخ" الروسية في إنتاج الأقنعة متعددة الاستخدام والواقية من كل أنواع الفيروسات والبكتيريا.

وقال ناطق باسم "روستيخ" إن المصنع "رامينسكوي" للأجهزة الدقيقة قد أطلق أول دفعة اختبارية من الأقنعة. وأضاف أن القناع يقوم على تكنولوجيا TIOKRAFT لتنقية وتعقيم الهواء. وأوضح أن إنتاج أجهزة وأنظمة تعقيم الهواء يعتبر من أولويات المصنع. وبعد تلبية الطلب عليها سينتقل المصنع إلى إنتاج وسائل الوقاية الفردية.

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وقال الناطق إن القناع سيكون فعالا ضد أي نوع من الكائنات المجهرية. وبينها عصيات السل، بويغات الفطريات والعفن، والمركبات العضوية المتطايرة، والبكتيريا، والرائحة الطبيعية القاسية.

وسيحمي القناع جسم الإنسان كذلك من الفيروسات التي تنتشر عن طريق الهواء على شكل قطرات.

ويستخدم القناع فلتر TIOKRAFT المركب داخله. وإنه يضع حاجزا أمام شوائب ضارة ويقسمها إلى الماء وثاني أكسيد الكربون بواسطة الأشعة فوق البنفسجية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا