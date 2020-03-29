أخصائي مناعة روسي يكشف عن بدائل الأقنعة الطبية للوقاية من كورونا

كشف أخصائي المناعة رئيس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال الروسي ميخائيل كوستينوف، أنه للوقاية من فيروس كورونا وأمثاله يمكن استبدال الأقنعة الطبية بنظائر يدوية الصنع من القماش أو الصوف.

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واعتبر في تصريحات له "أن هذه المواد أيضا جيدة، ولكنها تحتاج إلى الغسل دوريا وبانتظام في كثير من الأحيان، كل ساعتين، وأن يتم تبديل خمسة أقنعة في اليوم على الأقل".

ولاحظ الطبيب أيضا أنه بعد غسل القناع يجب كيه على درجة حرارة مرتفعة.

ومع ذلك أوضح كوستينوف، أنه لا يمكن مقارنة الأقنعة منزلية الصنع بالأقنعة الطبية الخاصة، ولكن هذا "أفضل من لا شيء".

وأشار الطبيب إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تعد أقنعة التنفس التي يستخدمها عمال البناء بديلا جيدا للأقنعة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الاتصال بالأشخاص المصابين.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، تم حتى صباح الأحد تسجيل أكثر من 664 ألف مصاب حول العالم، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

المصدر:"نوفوستي"