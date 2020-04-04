روسيا تعدل واحدة من أهم سفنها الحربية

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن فرقاطة "الأدميرال غروشكوف" التي تعتبر من أهم السفن الحربية في البلاد ستخضع لتعديلات تزيد من قدراتها القتالية.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لسلاح البحرية الروسي: "السفينة ستنقل إلى إحدى قواعد الصيانة التابعة للجيش الروسي في البحر الأبيض، وهناك ستخضع لتعديلات جزئية تطال أنظمتها الإلكترونية وبعض معداتها.. وخلال هذه الفترة سيخضع الطاقم المسؤول عن قيادتها والعمل عليها لتدريبات خاصة حول تنفيذ المهمات القتالية الصعبة وسبل البقاء على قيد الحياة أثناء هذه المهمات، إضافة لتدريبات تتعلق بمكافحة مختلف أنواع الأهداف الجوية والبرية والمائية للعدو، وتدريبات للتصدي لسفنه وغواصاته".

وأشار البيان إلى أن السفينة وبعد الانتهاء من أعمال التعديل والتطوير ستخضع لاختبارات عملية في منطقة البحر الأبيض.

وكانت مصادر في مجال الصناعة العسكرية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن فرقاطة " الأدميرال غروشكوف" ستخضع العام الجاري لتجارب إطلاق صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية الروسية الحديثة.

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وطورت الفرقاطة المذكورة في إطار المشروع 22350 التابع لوزارة الدفاع الروسية، لتكون سفينة قتالية متعددة المهام، قادرة على التعامل مع مختلف أنواع الأهداف المعادية بما فيها الاهداف البرية والجوية والسفن والغواصات.

المصدر: تاس