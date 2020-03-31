العروض العسكرية الروسية تكشف عن منظومة Tornado-S الصاروخية

أعلنت مصادر في الجيش الروسي أن منظومة Tornado-S الصاروخية البعيدة المدى ستظهر في العرض العسكري بمدينة روستوف على الدون في 9 مايو المقبل.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش الروسي "لأول مرة ستقوم فرق قوات المشاة والمدفعية التابعة لقوات المنطقة الجنوبية في الجيش باستعراض راجمات منظومة Tornado-S البعيدة المدى من عيار 300 في العرض العسكري الذي ستشهده مدينة روستوف على الدون في 9 مايو المقبل، وهذه المنظومات ستكون جزءا من المعدات العسكرية التي سيكشف عنها هذا العرض".

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وأشار البيان إلى أن عروضا عسكرية ستجري في 9 مايو المقبل بمناسبة الذكرى السنوية للنصر على النازية في العديد من المدن الروسية مثل فلادي قفقاز وفولغوغراد وأستراخان وستافروبل ونوفوروسيسك وكيرتش وسيفاستوبل، وستشهد هذه العروض حضورا ملحوظا لأليات ومركبات سلاح المدفعية.

ومن بين هذه الآليات: راجمات "تورنادو" و"أوراغان" الصاروخية، وعربات Msta-S وAkatsiya وGvozdika المدفعية، وعدة نماذج من منظومات مدافع الهاون.

كما ستكشف هذه العروض التي سيشارك فيها أكثر من 10 آلاف عسكري عن 70 نموذجا من الأنظمة والمعدات العسكرية الروسية الحديثة.

المصدر: تاس