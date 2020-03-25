الدفاع الروسية تنشر فيديو لمدرعاتها الحديثة المشاركة في العرض العسكري

نشر موقع وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر عملية تحميل أحدث دباباتها "أرماتا" و" تي – 90" (بروريف) في القطار لتصل إلى ضواحي موسكو حيث تجري بروفة العرض العسكري .

ومعها 30 مدرعة أخرى ومن بينها عربة دعم الدبابات "ترميناتور" وعربة المشاة القتالية "تي – 15" المزودة ببرج مدرع أوتوماتيكي والتي تم تصميمها على أساس منصة "أرماتا" الواعدة. كما تم تزويدها بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم وصواريخ "أتاكا" الحديثة المضادة للدبابات.

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وستشارك كل تلك المدرعات في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو بمناسبة حلول الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية.

يذكر أن دبابة "تي – 90" (بروريف) ومدرعة "تي – 15" تشاركان في العرض العسكري لأول مرة. وتختلف الدبابة عن سابقاتها ببرج مدرع جديد مبدئيا ومحرك أقوى والأجهزة الحديثة للتصويب وقيادة النيران.

أما أجهزة الحماية الدينامية فاقتبستها المدرعتان من دبابة "أرماتا" (تي – 14).

يذكر أن كل المدرعات المذكورة تنتج في شركة "أورال فاغون زافود" في منطقة الأورال بوسط روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا