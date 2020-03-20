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فيديو يستعرض التدريبات البيلاروسية البريطانية المشتركة

العلوم والتكنولوجيا

فيديو يستعرض التدريبات البيلاروسية البريطانية المشتركة
Youtube
صورة أرشيفية
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عرض التلفزيون البيلاروسي مقطع فيديو أظهر تدريبات عسكرية مشتركة أجرتها القوات الخاصة للجيشين البيلاروسي والبريطاني في شمال البلاد.

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التدريب على إجلاء ونقل رواد الفضاء من المنطقة العسكرية الوسطى
التدريب على إجلاء ونقل رواد الفضاء من المنطقة العسكرية الوسطى

وأفاد التلفزيون البيلاروسي بأن التدريبات جرت في إطار برنامج التعاون الثنائي في مجال إعداد قوات حفظ السلام التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وتم تدريب القوات البريطانية الخاصة والمظليين البيلاروس على إجلاء الجرحى من ميدان القتال وتقديم الإسعافات الأولية لهم، فضلا عن التدريب على خوض القتال في منطقة نائية.

وشارك في التدريبات أفراد كتيبة المشاة البحرية البريطانية الـ42 ولواء المظليين الـ103 للجيش البيلاروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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