التدريب على إجلاء ونقل رواد الفضاء من المنطقة العسكرية الوسطى

شهد إقليم الأورال الروسي تدريبات أجرتها المنطقة العسكرية الوسطى في مقاطعة تشيليابينسك.

وقضى السيناريو بتدريب أفراد طواقم الطائرة والمروحيات على إجلاء رواد الفضاء في حال هبوط كبسولة مأهولة تابعة لمركبة "سويوز" في منطقة الأورال الجبلية.

وشاركت في التدريبات طائرة النقل "آن – 26" المزودة بأجهزة الرادار ومروحيات "مي – 8" متعددة المهام.

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وقام أفراد طاقم الطائرة بتحديد موقع الكبسولة. أما إنزال المظليين في منطقة هبوط الكبسولة فتحقق باستخدام المظلات الحديثة "أرباليت – 1".

وأجلى أفراد المروحيات رائد فضاء افتراضي من الكبسولة المأهولة وسارعوا بتقديم الإسعافات له ونقله والكبسولة جوا.

وشاركت في التدريبات عربات النقل والإجلاء "سينايا بتيتسا" التي تدرب أفراد طواقمها كذلك على نقل رواد الفضاء. وبلغ عدد الأفراد المشاركين في التدريبات 100 شخص، فضلا عن 5 عربات للنقل وللإجلاء وطائرة النقل "آن – 26" ومروحيات "مي-8".

يذكر أن مركبة "سويوز" المأهولة يتوقع أن تعيد في أبريل المقبل رواد الفضاء من طاقم المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض.

المصدر: وزارة الدفاع