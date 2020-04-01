اكتشاف نوع جديد من العناكب شبيهة بلوحة "ليلة النجوم" لفان غوخ

اكتشف العلماء نوعا جديدا من العناكب يشبه لوحة "ليلة النجوم" الشهيرة لفينسنت فان غوخ، في أستراليا.

وهذا العنكبوت هو واحد من سبعة أنواع جديدة من عنكبوت الطاووس، التي حددها الباحث في متاحف فيكتوريا الأسترالية، جوزيف شوبرت.

Meet Australia’s 7 newest species!



Last year I travelled the country collecting specimens of these new peacock spiders (some discovered by citizen scientists!) and spent countless hours in the lab studying them. The paper was published today!



Some welcome news in tough times. pic.twitter.com/sV1gURLqAi — Joseph Schubert (@j_schubert__) March 26, 2020

ويعرف العنكبوت الطاووس بأنه من العناكب القفازة (Jumping Spider)، وتعد ذكورها أجمل من إناثها، ويمتاز هذا النوع بجماله وألوانه الجميلة وحجمه صغير للغاية وكثرة الحركة.

وقال شوبرت في 26 مارس الماضي: "سافرت العام الماضي عبر البلاد لجمع عينات من عناكب الطاووس الجديدة هذه (اكتشفها بعض العلماء المواطنين) وقضيت ساعات لا حصر لها في المختبر لدراستها".

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ويحمل العنكبوت، الذي يتشابه بشكل مذهل مع لوحة "ليلة النجوم"، اسم constellatus، ووقع اكتشافه في غرب أستراليا إلى جانب أربعة أنواع أخرى ملونة تحمل أسماء: azureus وlaurenae وnoggerup وsuae. وتم اكتشاف نوع آخر، اسمه volpei، في جنوب أستراليا، بالإضافة إلى تحديد نوع آخر اسمه inaquosus عثر عليه في فيكتوريا.

ورسمت لوحة "ليلة النجوم" (Starry Night)، الموجودة في مجموعة متحف الفن الحديث في نيويورك، بواسطة فان غوخ في سان ريمي في جنوب فرنسا في يونيو 1889.

وحدد شوبرت، البالغ من العمر 22 عاما، خمسة أنواع جديدة من عنكبوت الطاووس في عام 2019. وبشكل لا يصدق، نشأ شوبرت خائفا من العناكب، وفقا لبيان صدر عن متاحف فيكتوريا.

ونشر ورقة بحثية عن الأنواع السبعة الجديدة من العنكبوت في مجلة Zootaxa. وتم تمويل البحث من قبل برنامج Bush Blitz لاكتشاف الأنواع في أستراليا ومتاحف فيكتوريا.

وأضاف شوبرت: "اكتشفنا في هذه الورقة بعض العلماء المواطنين الذين وثقوا المواقع وأرسلوا لنا صورا .. إن مساعدتهم مهمة جدا لهذا النوع من الأبحاث".

المصدر: نيويورك بوست