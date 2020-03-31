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انطلاق إنتاج المحركات روسية الصنع لطائرة الركاب "إم إس – 21"

العلوم والتكنولوجيا

انطلاق إنتاج المحركات روسية الصنع لطائرة الركاب
Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
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بدأ في روسيا الإنتاج الصناعي المتسلسل لمحركات "بي دي – 14" روسية الصنع لطائرة الركاب متوسطة المدى "إم إس – 21".

أعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية، أوليغ يفتوشينكو، الذي قال إنه تم توريد مكونات المحرك إلى مصنع إركوتسك" للطائرات حيث ستركب في طائرة "إم إس – 21" المدنية الروسية الواعدة.

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وأعاد إلى الأذهان أن "بي دي – 14" هو أول محرك تم تصنيعه في روسيا من المكونات الروسية منذ ثمانينيات القرن الماضي مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التقنية والمتطلبات التي تطرحها مؤسسات الطيران الدولية.

وأضاف أن المحرك الذي تبلغ قوة دفعه 14 طنا صنع باستخدام أحدث التكنولوجيات والمواد التي تضمن المواصفات البيئية والاستثمارية العالية.

جدير بالذكر أن "إم إس-21" هي طائرة متوسطة وقصيرة المدى للجيل الجديد تتسع لـ 211 راكبا. وقامت الطائرة بأول تحليق لها في 28 مايو عام 2017.

ويتوقع أن تبدأ عملية إنتاجها الصناعي المتسلسل بحلول عام 2021، كما يتوقع أن تستخدمها أولا شركة "آيروفلوت" للخطوط الجوية الروسية.

المصدر: تاس

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