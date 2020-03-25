مشاة البحرية الأمريكية تتخلص من استخدام الدبابات

أفادت صحيفة The Drive الأمريكية بأن قائد فيلق مشاة البحرية الأمريكية اللواء، دافيد برغر، اعتزم تقليص عدد أفراد قواته من 189 ألفا إلى 170 ألف جندي وضابط.

كما أعرب عن رغبته في التخلص من وحدات الدبابات والسفن اللازمة لنقلها كي تعتمد قواته ناقلات الأفراد المدرعة المدولبة والعربات البرمائية وعربات الإنزال فقط.

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ويعتزم اللواء زيادة عدد وحدات الصواريخ والمدفعية المضادة للدبابات وراجمات الصواريخ من طراز M142 HIMARS من 7 وحدات إلى 21 وحدة عسكرية.

ويتوقع أن تستخدم M142 HIMARS لإطلاق الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية الصغيرة وقصيرة المدى.

كما يتوقع أن تتزود مشاة البحرية بمنصات صواريخ "توماهوك" المجنحة. أما عدد أسراب الطائرات فسيزداد من 3 إلى 6 أسراب.

ولا يخطط اللواء لأن تخوض قواته عمليات واسعة النطاق ضد عدو قوي مثل الصين التي تمتلك عددا كبيرا من وسائل التدمير بعيدة المدى، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والسلاح فرط الصوتي، ما يجبر سفن الإنزال على الابتعاد عن الأهداف الحقيقية الخطيرة، بل يريد التركيز على العمليات الحربية محدودة النطاق التي ستخوضها مشاة البحرية تحت غطاء جوي من الطائرات بلا طيار والسفن والزوارق المسيرة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا