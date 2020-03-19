العمل على تصنيع "مروحية يوم القيامة" ينتهي ربيع العام المقبل

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن مركز القيادة الطائر ("مروحية يوم القيامة") الذي يصمم على أساس مروحية "مي – 38" سيكون جاهزا بحلول الربيع المقبل (عام 2021).

وأضافت أن كلفة المشروع تقدر بـ430 مليون روبل، ما يزيد عن 5.6 مليون دولار.

وقد انتهى اختبار أجهزة الحرب الإلكترونية التي ستتزود بها 3 نماذج اختبارية للمروحية.

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وحسب الصحيفة، فإن النموذج المطور لمروحية "مي – 38" سيحصل على نظام القيادة الأوتوماتيكي ومنظومة "فيتيبسك" الإلكترونية القادرة على متابعة إطلاق صواريخ "أرض – جو" على مدى مئات الكيلومترات وتضليل الصاروخ وأبعاده عن المروحية.

وسيكون بمقدور مركز القيادة الطائر تلقي المعلومات عن خوض العمليات الحربية والتنسيق في عمل مختلف أسلحة وصنوف القوات المسلحة.

يذكر أن وزارة الدفاع تسلمت العام الماضي نموذجين من مروحية "مي – 38 تي" المدنية يخصصان لأداء مهام الإنزال الجوي والنقل العسكري.

جدير بالذكر أن العسكريين الروس يستخدمون في الوقت الحاضر طائرات "إيل -80" و"إيل -82" فقط كمراكز قيادة طائرة. وقد أطلقت عليها تسمية "طائرات يوم القيامة" لأنها تستخدم في حال نشوب الحرب النووية وتدمير مراكز القيادة البرية الصديقة.

المصدر: زاشيشات روسيا