الهند تختبر مقاتلة حربية محلية الصنع

نجحت طائرة LLC Tejas FOC التي صنعتها شركة HAL الهندية في التحليق بأول رحلة تجريبية لها.

وتبعا لوسائل الإعلام الهندية فإن طائرة من نوع LLC Tejas FOC أقلعت الثلاثاء 17 مارس الجاري من أحد المطارات العسكرية في البلاد، وحلقت في الجو لمدة 40 دقيقة، وقامت بعدة مناورات جوية.

وأشار بيان صادر عن وزارة الدفاع في البلاد إلى أن عملية اختبار الطائرة جرت بإشراف خبراء تابعين للوزارة، وخلال العملية تم التحقق من قدرات الطائرة على الإقلاع والهبوط، وقدراتها على المناورة في الجو، كما اختبرت معظم أجهزتها وراداراتها الإلكترونية ومعدات الاتصال فيها.

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وجاء في البيان أيضا "العمل السريع في تصنيع أول طائرة LLC Tejas FOC يعطينا الأمل في أن القوات الجوية في البلاد ستتسلم حتى نهاية العام الجاري 15 طائرة أخرى من هذا الطراز".

وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات الطائرة الجديدة أجريت بحضور خبراء من شركة HAL الهندية، وعدد من الخبراء التابعين لوزارة الدفاع في البلاد، وخبراء من إدارة جودة الطيران في الهند DGAQA، وخبراء من وكالة تطوير الطيران الهندية ADA.

المصدر: topwar