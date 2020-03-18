قائد البحرية الروسية يعلن عن تصميم غواصة للجيل الخامس يقودها الذكاء الاصطناعي

أعلن قائد البحرية الروسية، اللواء البحري، نيقولاي يفمينوف، أن المهندسين العسكريين الروس يعملون حاليا على تصميم غواصة جديدة للجيل الخامس.

وأضاف قائلا إن البحرية الروسية بحاجة إلى مثل هذه الغواصات، إذ أنها سترفع جاهزية الأسطول البحري الروسي وأسطول الغواصات الحربية بصورة خاصة.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن مواصفات الغواصات الجديدة ستتفوق على مواصفات سابقاتها.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة "هاسكي" للجيل الجديد ستصمم بناء على مبدأ استبدال الأقسام التقنية الحربية حيث يمكن أن يحل قسم آخر محل القسم الأساسي للغواصة في أي وقت. وسيتم تزويد الغواصة بعدد كبير من الأسلحة الحديثة.

والمقصود بالأمر هو صواريخ "كاليبر" و" أونيكس" المجنحة وصواريخ" تسيركون" فرط الصوتية ومجمع "أوتفيت" المضاد للغواصات وصواريخ "خيشنيك" تحت المائية وطوربيدات "أوفسيت-80" والطوربيدات صغيرة الحجم.

أما قيادة الغواصة فسيحققها الذكاء الاصطناعي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا