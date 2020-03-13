انتهاء اختبار فرقاطة روسية حديثة برحلة إلى بحر البلطيق

قامت فرقاطة "غريمياشي" الروسية الحديثة من مشروع 20385 بأول رحلة بحرية طويلة لها من البحار الشمالية إلى بحر البلطيق. وذلك في إطار اختبارها الحكومي الأخير.

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وقال ناطق باسم الأسطول الشمالي الروسي إن الفرقاطة ستخضع للمرحلة الأخيرة من اختباراتها في بحر البلطيق بعد وصولها إلى بطرسبورغ.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن اختبارات فرقاطة "غريمياشي" بدأـت في 13 نوفمبر الماضي حيث أطلقت صواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة نحو الأهداف البحرية والبرية في البحر الأبيض بشمال روسيا، فضلا عن اختبار مدافع "آكا-630" و" آ-190" المضادة للجو وغيرها من أسلحتها الحديثة.

يذكر أن بناء فرقاطة "غريمياشي" من مشروع 20385 بدأ في 1 فبراير عام 2012 في بطرسبورغ. وتخصص السفينة لتدمير السفن الحربية والغواصات. ويمكن أن تعمل كسفينة إنزال.

وأطلقت على الفرقاطة تسمية "غريمياشي" نسبة إلى مدمرة "غريمياشي" الأسطورية التي شاركت في المعارك البحرية ضد الأسطول البحري الألماني إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) حين منح قائدها لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

وستنضم الفرقاطة بعد انتهاء اختباراتها إلى أسطول المحيط الهادئ الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا