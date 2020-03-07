صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي يخترق الدرع الصاروخية

سيتم إطلاق صاروخ "تسيركون" فرط الصوتي من متن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" العام الجاري عدة مرات.

مع العلم أن الصاروخ أطلق لأول مرة من تلك الفرقاطة في يناير الماضي ودمر بنجاح هدفا بريا يبعد 500 كيلومتر عن السفينة الحربية.

وحسب مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الحربية فإن إطلاق صواريخ أخرى من طراز "تسيركون" من شأنه تأكيد قدراتها على اجتياز الدرع الصاروخية للعدو الافتراضي.

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يذكر أن "تسيركون" هو صاروخ فرط الصوتي بدأ اختباره الجوي عام 2015. وقد أطلق الصاروخ منذ ذلك الحين 10 مرات.

ويمكن أن يحلق الصاروخ بسرعة 9 "ماخ" (ما يساوي نحو 10 آلاف كيلومتر في الساعة) ويدمر الأهداف الواعية على مدى يفوق 10 آلاف كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا