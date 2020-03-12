البحرية الروسية تطور مروحياتها

تعتزم شركة "مروحيات روسيا" أن تطلق نهاية العام الجاري أول نموذج اختباري لمروحية "كا-32" البحرية المطورة وتبدأ مطلع العام المقبل في اختبارها الجوي.

وقال مدير عام الشركة، أندريه بوغينسكي، إن العمل على تطوير وتحديث المروحية جار على قدم وساق وأضاف:" نتوقع أن يظهر نهاية العام الجاري أول نموذج اختباري لها. وأشار إلى أن شركته تعول على أن تسلم كل عام 5 مروحيات مطورة جديدة للبحرية الروسية والمؤسسات المدنية.

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يذكر أن برنامج تطوير وتحديث مروحيات "كا – 32" البحرية كشف عنه لأول مرة في معرض HeliRussia الذي أقيم في مايو الماضي بروسيا.

ويقضي البرنامج بتزويد المروحية بقمرة القيادة الزجاجية مع نظام حديث للأجهزة اللاسلكية الإلكترونية ومحركات قوية جديدة من طراز "في كا – 2500 بي" وخزان ماء متحكم فيه رقميا يسمح بأخذ 4 أطنان من الماء وقذفها.

يذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر بلدا رئيسيا يستورد تلك المروحيات من روسيا. وتتوفر في حوزتها حاليا 41 مروحية من طراز "كا-32 تي" و"كا -32 آ" حيث بلغ عمرها المتوسط 20 عاما.

ولا يستبعد الخبراء أن تصدر روسيا مروحيات "كا – 32" المطورة إلى كوريا الجنوبية لتحديث أسطولها الجوي.

المصدر: نوفوستي