عالم سويدي يطرح سيناريوهات محتملة للقضاء على البشرية

أجرت شركة الإذاعة والتلفزيون الفنلندية مقابلة مع العالم السويدي في معهد دراسة المستقبل ، كريم جباري، والذي قام بتقييم السيناريوهات الأكثر شعبية لاختفاء البشرية .

يرى العالم السويدي أن خطر انقراض البشرية نتيجة حدوث الأزمة المناخية قليل جدا وأوضح قائلا:" لكي يتحقق هذا السيناريو يجب أن ترتفع درجة الحرارة على سطح الأرض حتى مستوى درجات الحرارة في كوكب الزهرة وهو 462 درجة مئوية فوق الصفر وذلك ما لا يمكن تحقيقه في ظروف كوكبنا.

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إلا ان آثار التغيرات المناخية قد تكون خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى نشوب الحروب وانتشار الأوبئة. وأضاف أن الأوبئة واسعة النطاق يمكن أن تشكل خطورة على البشرية. لكن يمكن ضبط انتشارها عن طريق التلقيح ومراعاة قواعد الصحة العامة وذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا والإيدز في البلدان الكثيرة. فيما حذر العالم من انتشار بكتيريا الجلد والحشرات مثل القٌرادة التي يمكن أن تحمل فيروسات مجهولة.

وقال العالم السويدي إنه من المستحيل التنبؤ فيما سيسفر عنه استخدام السلاح النووي أو حتى انفجار نووي صغير يمكن أن يتحول إلى الحرب النووية واسعة النطاق. ويرى أن الرماد النووي الذي سيغطي الشمس ويسبب حلول الشتاء النووي يمكن أن يؤدي إلى تغيير المناخ في الكوكب أجمع لعشرات السنين.

ويعتبر العالم السويدي أن الكويكبات يمكن أن تشكل خطورة على حضارتنا. لكن العلماء قد درسوا الكويكبات الكبيرة القريبة منا، مع ذلك فإن هناك خطرا لسقوط كويكب أصغر حجما قد يدمر المدينة بكاملها.

وفيما يتعلق بخطر التواصل مع أشكال الحياة خارج كوكبنا فإن هذا السيناريو، حسب العالم السويدي، يعتبر من السيناريوهات الخيالية.

وهناك احتمال خيالي آخر تقوم وسائل الإعلام والسينما بترويجه وهو خطر تطور الذكاء الاصطناعي حيث يتحدث البعض عن احتمال فرض السيطرة على البشرية من قبل الذكاء الاصطناعي نتيجة أخطاء البرمجة.

إلا أن، جباري، يرى أن البشرية تستطيع ابتكار نظام قادر على ضبط قدرات الذكاء الاصطناعي والحيلولة دون تطوره في اتجاه غير مرغوب فيه يمكن أن يلحق ضررا بالبشرية.

المصدر: لايف