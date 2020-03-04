كويكب ضخم بما يكفي "لإحداث تأثيرات عالمية" يقترب من الأرض

يتحرك كويكب بحجم جبل إفرست في مسار يقترب من الأرض الشهر المقبل، ولكن العلماء يقولون إنه ليس من المستبعد أن يصطدم بكوكبنا.

ويتراوح عرض الجسم المسمى 52768 (أو 1998 OR2)، من 1 إلى 2.5 ميل ويمر على مسافة 3 ملايين و908 آلاف و791 ميلا، ويتحرك بسرعة 19 ألفا و461 ميلا في الساعة.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

واكتُشف الكويكب لأول مرة بواسطة وكالة ناسا عام 1998، ويُقال إنه "كبير بما يكفي لإحداث تأثيرات عالمية" في حال ضرب الأرض.

Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vmpic.twitter.com/O3eRaOIYjB — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

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ومن المتوقع أن يحقق الكويكب اقترابا وثيقا من الأرض في 29 أبريل الساعة 4:56 صباحا، وفقا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، والذي يتتبع الأجسام القريبة من كوكبنا (NEAT).

وفي بيان صادر، قال ستيفن برافدو، مدير مشروع NEAT، إن اكتشاف 52768 جاء في أعقاب تركيب ناسا "أحدث أجهزة الحوسبة وتحليل البيانات التي تسرع بحثنا عن الأجسام القريبة من الأرض.

وتصدر كويكب مختلف عناوين الصحف هذا الشهر، عندما اكتُشف أنه يدور حول الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية.

واكتشف مسح "كاتالينا سكاي"، الذي تموله ناسا، كويكبا رُصد مؤقتا، يسمى 2020 CD3، يدور حول كوكبنا منذ 3 سنوات.

المصدر: ديلي ميل