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إطلاق أول صورة ملونة لقمر ثان وجديد للأرض

الفضاء

إطلاق أول صورة ملونة لقمر ثان وجديد للأرض
© Gemini Observatory/NSF's NOIARL/AURA/G. Fedorets
إطلاق أول صورة ملونة لقمر ثان وجديد للأرض
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قام علماء الفلك في مرصد Gemini بهاواي، بالتقاط صور مذهلة لصخرة فضائية شكّلت مثابة قمر طبيعي ثان للأرض، باستخدام تلسكوب Gemini الشمالي (طوله 8 أمتار).

إطلاق أول صورة ملونة لقمر ثان وجديد للأرض
© Gemini Observatory/NSF's NOIARL/AURA/G. Fedorets

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وتأتي الصورة عبارة عن مزيج من 3 صور منفصلة، باستخدام 3 فلاتر مختلفة لالتقاط القمر الجديد في مشهد ساحر.

ويوضح عالم الفلك في مرصد Gemini، جون بلاكيسلي، قائلا: "الحصول على الصور كان حافزا بالنسبة لفريق Gemini، لأن الجسم الفضائي سرعان ما أصبح خافتا وهو يبتعد عن الأرض"، مضيفا أن النجم السماوي الجديد 2020 CD3، قد يغادرنا إلى الأبد خلال شهر أبريل.

وقال غريغوري فيدوريتس، عالم الفلك الرئيس في مراصد Gemini: "نتوقع أن نجد مجموعة من هذه الأجسام بمجرد تشغيل مرصد روبن"، في إشارة إلى مرصد Vera C. Rubin، الذي يهدف إلى مسح الفضاء بحثا عن أجسام مماثلة، غير معروفة سابقا.

المصدر: RT

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