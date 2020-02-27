كويكب جديد تابع للأرض

أعلن مركز الكواكب الصغيرة التابع لمرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في نشرته، أن الكويكب الصغير CD3 2020 تحول مؤقتا إلى قمر طبيعي للأرض.

وجاء في نشرة المركز "يشير تكامل المدارات، إلى أن هذا الكويكب الصغير أصبح مؤقتا تابعا للأرض. ولم تكتشف أي علامات تشير إلى حدوث اضطرابات ناجمة عن ضغط الاشعاع الشمسي. كما لم يعثر على أي علاقة له مع جسم صناعي معروف".

وينصح الخبراء بالاستمرار في مراقبة هذا الكويكب الصغير، الذي مقاسه وفق آخر المعطيات من واحد إلى ستة أمتار، وينتمي إلى مجموعة كويكبات آمور أو أبولو.

إقرأ المزيد

وقد وضح بوريس شوستوف رئيس معهد علم الفلك التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء هذا الأمر وقال، "بالطبع هناك ما يسمى أجراما تابعة للأرض. لهذه الأجرام مدارات معقدة نوعا ما. وعندما نتحدث عن القمر، فإننا نعني أنه يطير في مدار دائري، مثل المحطة الفضائية الدولية أو يوري غاغارين. ولكن مسار طيران هذا الكويكب أكثر تعقيدا. فهو يطير بنفس مراحل الأرض دون أن يبتعد عنها، مكونا مدارا مؤقتا. هذه الأجرام يمكن أن ترافق الأرض لعشرات السنين".

المصدر: نوفوستي