مصر.. الكشف من الداخل عن أول هرم في العالم (صور)

استقبل هرم زوسر المدرج في مصر زائريه بمنطقة آثار سقارة وذلك بعد افتتاحه رسميا أمس الخميس، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذي دام قرابة 14 عاما بتكلفة مقدارها 104 مليون جنيه.

RT

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وأوضح مدير عام منطقة آثار سقارة صبري فرج، أن زيارة الهرم تكون من مدخله الجنوبي والتذاكر للزائر الأجنبي تبلغ 100 جنيه مصري والطالب الأجنبي 50 جنيه والزائر المصري 40 جنيه والطالب المصري 20 جنيه.

وشمل مشروع الترميم أعمال درء المخاطر، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للجدران.

Reuters

وأشار صبري فرج إلى أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011، لتستأنف في نهاية عام 2013، حيث شملت أعمال الترميم الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم.

RT

ويعد هرم زوسر المدرج أول هرم وأول بناء حجري في العالم. يقع بمنطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 قبل الميلاد، ليدفن زوسر بداخله.

المصدر: RT