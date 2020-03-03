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وزارة الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الآثار المصرية تنفي سقوط هرم زوسر
Reuters
أهرامات مصر
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نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، ما تردد بشأن تساقط هرم زوسر، قائلا: "لو جميع الأهرامات في العالم وقعت هرم زوسر لا يقع، بسبب طريقة بنائه".

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وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "extra news"، صباح الثلاثاء أن أعمال ترميم هرم زوسر، بدأت منذ عام 2004 وتوقفت في أحداث عام 2011، ثم استأنفت مرة أخرى في 2017، ذاكرا أنه أقدم بناء حجري في العالم.

وأوضح أن أعمال الترميم تضمنت تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وترميم المدخل الجنوبي، موضحا: "لأول مرة يستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل، وأيضا سيتم عرض تابوت الملك زوسر".

وأكد أنه سيتم افتتاح الهرم المدرج، في سقارة يوم الخميس المقبل بحضور وزير السياحة والآثار.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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