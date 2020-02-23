مصر.. مشروع ترميم هرم زوسر

يشرف ترميم هرم زوسر في منطقة سقارة الأثرية على الانتهاء في إطار خطة وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على المواقع الأثرية في البلاد.

وتفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري منطقة آثار سقارة للوقوف على آخر الأعمال قبيل افتتاح الهرم والمنطقة المحيطة به.

وأوضح وزيري أن ترميم هرم سقارة يعتبر أحد أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة، إذ أن هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم.

وبدأ مشروع الترميم عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف في نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم المباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجاري أعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، بالإضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام إضاءة حديث.

وشملت أعمال تطوير منطقة هرم سقارة تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم، ويقع في منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، وهو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.

ناصر حاتم

المصدر: RT