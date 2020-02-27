روسيا تكشف عن مدرعات معدلة

أعلن المدير العام للشركة الروسية للصناعات العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي، أن الشركة ستكشف عن مدرعة معدلة ناقلة للجنود خلال "منتدى الجيش-2020" الذي سيعقد هذا العام في روسيا.

وفي مقابلة صحفية قال كراسوفيتسكي: "في منتدى الجيش-2020 " الذي سيعقد من 23 حتى 29 أغسطس القادم في روسيا سيتم الكشف عن النسخة المطورة من ناقلة الجنود المدرعة BTR-82، النسخة AT الجديدة من هذه المدرعات بعد ما حصلت على تعديلات وتقنيات مهمة، وجاءت بأنظمة تصفيح وحماية جديدة، وزودت بشاشات حديثة وأنظمة رصد ومراقبة ليلية وحرارية متطورة".

وأشار كراسوفيتسكي إلى أن التحكم بحركة الآلية المطورة وتوجيهها بات أسهل بفضل المنظومات الميكانيكية الجديدة التي حصلت عليها، وبفضل منظومات الاتصال اللاسلكي R-168-25U التي زودت بها، إضافة لمنظومة Trona-A1 الملاحية التي يمكنها توجيه المركبة عبر الأقمار الصناعية أو منظومات توجيه ليزرية متطورة.

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كما نوه بأن عربة BTR-82AT الجديدة ستكون مناسبة لتنفيذ المهمات في مختلف الظروف البيئية والمناخية كونها مجهزة بأنظمة تكييف ممتازة.

وأضاف " BTR-82AT هي نسخة مطورة ومعدلة عن ناقلات الجنود BTR-82A التي دخلت في الخدمة لدى الجيش الروسي عام 2012، لقد أدخلنا عليها أكثر من 1000 تعديل، وطورناها بناء على التجارب العملية والخبرات التي حصلنا عليها من قوات الجيش وميادين القتال".

المصدر: تاس