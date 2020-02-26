تقنيات جديدة ستعزز قدرات مقاتلات "ميغ" الروسية

أعلن مدير الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران، إيليا تاراسينكو، أن الخبراء في روسيا سيدخلون تعديلات جديدة على مقاتلات "ميغ"، لتعزيز قدرات هذه الطائرات وجعلها أكثر عملية.

وتبعا لتاراسينكو فإن مقاتلات MiG-29M/M2 وMiG-35 الروسية ستحصل على أنظمة إلكترونية متطورة تساعدها على الهبوط بشكل أوتوماتيكي دون تدخل الطيار.

وقال بيان صادر عن الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطيران "إن المهندسين في شركة ميغ حصلوا على براءة اختراع لمنظومة إلكترونية ستساعد الطائرات على الهبوط بشكل آلي عند اقترابها من مسار الهبوط، وهذا النظام سيزيد من أمان الرحلات الجوية خصوصا عند التحليق في ظروف الطقس السيء، وسيسمح للطيارين بالانتقال إلى وضعية الهبوط الآلي بسرعة أكبر، لتستمر الطائرة بالهبوط في هذا الوضع حتى تصبح الرؤية واضحة للطيار".

وستضم التقنيات الروسية الجديدة المخصصة لهذا الغرض عددا من الأنظمة الإلكترونية المتطورة والمبتكرة، من ضمنها أنظمة ملاحة وقياس مسافات جديدة.

وينوه الخبراء إلى أن مقاتلات MiG-35 التي ستحصل على هذه التقنيات تصنف أساسا من بين أفضل المقاتلات الحربية المتعددة المهام من الجيل ++4 في العالم، ومزودة برادارات وأجهزة توجيه متطورة تمكنها من رصد 10 إلى 30 هدفا جويا في وقت واحد على مسافة تصل إلى 160 كلم، والتعامل مع 4 أهداف في وقت واحد.

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كما بإمكان هذه الطائرات رصد الأهداف البحرية الكبيرة على مسافة 250 كلم، والأهداف الصغيرة كالزوارق على بعد 150 كلم.

وتتسلح هذه المقاتلات بمختلف أنواع الصواريخ والقنابل الموجهة وغير الموجهة، ومدفع رشاش من عيار 30 ملم، ولها القدرة على التحليق بسرعة 2.4 ماخ، والوصول إلى علو 17500 م.

المصدر: سلاح روسيا