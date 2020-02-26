اكتشاف أقدم نباتات خضراء على الأرض

اكتشف العلماء في الصين أقدم نباتات خضراء متعددة الخلايا (طحالب خضراء) على الأرض، عمرها نحو مليار سنة.

وتفيد مجلة Nature Ecology & Evolution ، بأن العلماء كانوا يعتقدون سابقا أن النباتات ظهرت على الأرض قبل 800 مليون سنة.

ويعتقد أن الحيوانات المتعددة الخلايا والنباتات الخضراء بدأت تطورها في المحيطات على شكل طحالب، ومن ثم انتقلت إلى اليابسة، ما أدى إلى ظهور نباتات متنوعة ومختلفة لا تزال موجودة حتى اليوم.

وقد أعلن علماء من الصين والولايات المتحدة عن اكتشافهم أحافير بحالة جيدة لطحالب خضراء Proterocladusantiquus عاشت على الأرض قبل ما يقارب من مليار سنة. هذا الاكتشاف يبين أن الطحالب الخضراء ازدهرت في المحيط قبل انتشارها على اليابسة بفترة طويلة. ويعتقد الباحثون أن هذا النوع بالذات هو أصل غالبية النباتات المتعددة الخلايا على الأرض.

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ويشير عالم المتحجرات شوهاي سياو من جامعة فرجينيا للعلوم التكنولوجية، رئيس الفريق العلمي، "يعتمد المحيط الحيوي بدرجة كبيرة على النباتات والطحالب من ناحية الغذاء والأكسجين، ولكن نباتات اليابسة بدأت تتطور قبل 450 مليون سنة تقريبا. ولكن دراستنا أظهرت، أن الطحالب الخضراء بدأت تتطور قبل مليار سنة. وهذا يزيد عمر الطحالب الخضراء على الأرض ما يقارب من 200 مليون سنة".

Qing Tang et al., 2020

وقد كشفت التحاليل المجهرية، أن هذه النباتات الصغيرة متعددة الخلايا ولها جميع صفات وخصائص الطحالب المعاصرة-سيقان أنبوبية وتفرعات متعددة وجذورها متشابهة.

ويضيف سياو، " توجد بعض الطحالب الخضراء حاليا شبيهة جدا بالتي اكتشفناها، وخاصة بشكلها وحجمها من عائلة Siphonocladaceae. لهذه الطحالب فروع عديدة وتنمو عموديا وخلايا خاصة تسمى أكينيتات Akinetes الواسعة الانتشار في الطحالب القديمة والحالية".

عموما تشير جميع العلامات المدروسة، إلى أن هذه النباتات هي طحالب خضراء متعددة الخلايا ، وربما هي الأقدم على وجه الأرض.

المصدر: نوفوستي