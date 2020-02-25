بناء حاملتي المروحيات الروسيتين ينطلق مطلع مايو المقبل

قال مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية إن وزارة الدفاع تنوي توقيع اتفاقية بناء حاملتي المروحيات الروسيتين الحديثتين نهاية أبريل المقبل.

أما عملية بناء السفينتين فيتوقع أن تنطلق، حسب المصدر، مطلع مايو المقبل في مصنع "زاليف" للسفن في القرم وذلك بحلول ذكرى مرور 75 عاما على انتصار الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية.

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فيما لم يكشف المصدر تفاصيل الصفقة. أما المكتب الصحفي بمصنع "زاليف" في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية فسبق له أن أكد أن المصنع جاهز تقنيا لبناء السفينتين المذكورتين.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت في وقت سابق بأن إزاحة حاملة المروحيات الروسية المزمع بناؤها في مصنع القرم ستبلغ 25 ألف طن وطولها 220 مترا.

ويتوفر في السفينة حوض خاص بزوارق الإنزال. ويمكن أن تحمل السفينة 20 مروحية ثقيلة مثل "كا - 52" و900 جندي مسلح.

وعلى سبيل المقارنة فإن حاملة المروحيات "ميسترال" الفرنسية الصنع قادرة على حمل 16 مروحية فقط.

يذكر أن روسيا وقعت مطلع العقد الماضي اتفاقية شراء حاملتي المروحيات من طراز "ميسترال" في فرنسا، لكن الصفقة فسخت عام 2013 لأسباب سياسية. وباعت فرنسا هاتين السفينتين لمصر.

المصدر: سلاح روسيا