صحيفة روسية تكشف تسلم مصر مروحيات هجومية جديدة من روسيا

قالت صحيفة "فزغلياد" الروسية إن مروحيات "كا-52 كاتران" الروسية المخصصة لحاملات "ميسترال" بدأت في الوصول إلى مصر مؤخرا.

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وأشارت الصحيفة الروسية استنادا إلى بيان للقوات المسلحة المصرية، إلى أنه في إحدى المناورات، قالت وزارة الدفاع المصرية إنه تم استخدام مروحيات هجومية على متن "ميسترال"، ولكنها لم تحدد نوعها، ومن المرجح أن تكون بالفعل مروحيات "كا-52" التي تحتوي على شفرات قابلة للطي، تم تصنيعها خصيصا لحاملات المروحيات "ميسترال".

ونوهت الصحيفة الروسية بأن روسيا فازت بالمناقصة الخاصة بتزويد الحاملة بالمروحيات في مايو 2017، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حجم الشحنات ولا شروطها.

وأكدت الصحيفة أنه في بداية عام 2019، التقطت وسائل الإعلام صورا لمروحيات K-52 Alligator، وهي نسخة غير قابلة للطي، حيث تم نشرها في قاعدة جوية بالقرب من القاهرة، ولكن القاهرة حصلت على هذه المروحيات ضمن اتفاق منفصل أبرم في عام 2015.

وكانت قد حصلت مصر على حاملة "ميسترال" بأرخص من تكلفتها الأصلية، بعدما رفضت فرنسا تسليمها إلى روسيا، وتم تغيير أسماء الحاملتين من "فلاديفوستوك" إلى "جمال عبد الناصر" والحاملة الثانية من "سيفاستوبول" إلى "أنور السادات"، حيث دخلت الخدمة في مصر عام 2016.

وشاركت الحاملتان في أول عملية عسكرية بمصر في فبراير 2018 في العملية الشاملة "سيناء-2018".

المصدر: فزغلياد